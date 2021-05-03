Единственная процедура, позволяющая добиться подтяжки мягких тканей без операции.Подробнее
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Генеральный директор. Врач косметолог, дерматолог. Ведущий специалист по нитевым и инъекционным технологиям. Международный тренер по нитевому лифтингу
Вам ответит Амин Зухра Пашевна — главный врач клиники Век Адалин
Век Адалин — это центр нитевых технологий с лучшей командой врачей, премиальным оборудованием, уютным интерьером и удобным расположением в центре Москвы.
Мы ценим индивидуальный подход к каждому пациенту и выступаем против косметологии по шаблону. А одна из главных наших задач — это сохранить не только красоту и молодость, но и Ваше здоровье.
Медицинская лицензия № ЛО-77-01-019499
Выражаю огромную благодарность за высокий профессионализм и золотые руки Виктории Александровны и Зухры Пашевны! Спасибо за чуткое отношение и отличный результат! Только благодаря ее профессионализму окружающие считают меня на 10—15 лет моложе. А это дорогого стоит! Выражаю огромную благодарность за высокий профессионализм и золотые руки Виктории Александровны и Зухры Пашевны! Спасибо за чуткое отношение и отличный результат! Только благодаря ее профессионализму окружающие считают меня на 10—15 лет моложе. А это дорогого стоит
Зухра Пашевна, нет необходимости в очередной раз писать о Ваших золотых руках, высоком профессионализме, преданности своему делу, стремлению всегда довести свою работу до совершенного результата!!! Спасибо Вам и коллективу ваших врачей за те веру в себя, которую вы в нас, своих…
Спасибо за Ваше обращение, заявка отправлена. В ближайшее время с Вами свяжется представитель ВекАдалин и уточнит все детали, которые Вас интересуют. Сориентирует по срокам и ценам, опишет условия сотрудничества.
Спасибо!
Реквизиты ЦКиНТ «Век Адалин»:
127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, под.Д3, 3-й этаж
Телефоны: 8-495-150-30-03
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Оптик ЭЛЬ»
Юридический адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, под.Д3, 3-й этаж
Фактический адрес: 127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, под.Д3, 3-й этаж
Идентификационный номер/КПП 7714584749/770601001, ОКПО 76002585, ОКВЭД 96.02, 46.46,
ОКТМО 45384000, ОГРН 1047797074313
Телефон: 8-495-150-30-03
Способы оплаты
Наличный расчёт
Банковской картой
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
Возврат товара
Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения товара.
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).
Описание процесса передачи данных
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.