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Центр косметологии и нитевых технологий
+7 (495) 150-30-03
Центр косметологии и нитевых технологий
+7 (495) 150-30-03

Morfeus 8 - игольчатый RF лифтинг

Лицо + шея = 99.000 р
Лицо + шея + декольте = 132.000 р + кисти рук в подарок

*на акцию не распространяются другие скидки

-30% для новых клиентов

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Нитевой лифтинг
в клинике ВекАдалин

Наши врачи — ведущие специалисты и сертифицированные тренера
по нитевым технологиям.
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Услуги

Мы оказываем все виды врачебной и эстетической косметологии для лица и тела.
Нитевой лифтинг

Единственная процедура, позволяющая добиться подтяжки мягких тканей без операции.

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Инъекционная косметология
Целый арсенал методик, которые позволяют улучшить внешность, не прибег...
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Консультации
Услуга онлайн консультация. Диагностика кожи на аппарате Antera 3D ...
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Аппаратная косметология
Лазерная и аппаратная косметология – альтернатива пластической хирурги...
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Процедуры по уходу
В центре «Век Адалин» можно приобрести отличную косметику для домашнег...
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Эстетическая гинекология
Сексуальная привлекательность является одним из важнейших факторов, оп...
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Не можете найти подходящую услугу? Поможем решить вашу проблему. Выберите что вас интересует:

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Врачи

Качество услуг во многом зависит от профессионализма наших специалистов.
Мы гордимся своей командой, мы дружны и мы настоящие профи.
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Амин Зухра Пашевна
Стаж: 23 года

  • Косметолог
  • Дерматолог
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Лысикова Виктория Александровна
Стаж: 12 лет
  • Косметолог
  • Дерматолог
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Протасова Екатерина Сергеевна
Стаж: 8 лет
  • Косметолог
  • Дерматолог
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Маракшин Юрий Кузьмич
Стаж: 31 год
  • Гинеколог
  • Косметолог
  • Дерматолог
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Шарманова Анастасия Сергеевна
Стаж: 6 лет
  • Косметолог
  • Дерматолог
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Амин Зухра Пашевна

Генеральный директор. Врач косметолог, дерматолог. Ведущий специалист по нитевым и инъекционным технологиям. Международный тренер по нитевому лифтингу

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Вам ответит Амин Зухра Пашевна — главный врач клиники Век Адалин

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О клинике

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О клинике

Век Адалин — это центр нитевых технологий с лучшей командой врачей, премиальным оборудованием, уютным интерьером и удобным расположением в центре Москвы.

Мы ценим индивидуальный подход к каждому пациенту и выступаем против косметологии по шаблону. А одна из главных наших задач — это сохранить не только красоту и молодость, но и Ваше здоровье.

Медицинская лицензия № ЛО-77-01-019499

Отзывы

Мы не любим говорить о себе, но рады, когда нашу работу ценят по достоинству.
Вот некоторые отзывы наших постоянных и новых клиентов:
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Все отзывы
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Все отзывы
Ольга
8 мая 2021 г.
Проблема:
Утеря тонуса кожи в области шеи

Выражаю огромную благодарность за высокий профессионализм и золотые руки Виктории Александровны и Зухры Пашевны! Спасибо за чуткое отношение и отличный результат! Только благодаря ее профессионализму окружающие считают меня на 10—15 лет моложе. А это дорогого стоит! Выражаю огромную благодарность за высокий профессионализм и золотые руки Виктории Александровны и Зухры Пашевны! Спасибо за чуткое отношение и отличный результат! Только благодаря ее профессионализму окружающие считают меня на 10—15 лет моложе. А это дорогого стоит

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Алина М.
7 августа 2020 г.
Проблема:
Утеря тонуса кожи в области шеи

Зухра Пашевна, нет необходимости в очередной раз писать о Ваших золотых руках, высоком профессионализме, преданности своему делу, стремлению всегда довести свою работу до совершенного результата!!! Спасибо Вам и коллективу ваших врачей за те веру в себя, которую вы в нас, своих…

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Статьи

Мы собираем и пишем полезные статьи по нитевым технологиям и не только. Здесь вы найдёте ответы на свои вопросы и ещё много полезного.
Нити
548 просмотров
Что такое нитевые технологии и для кого они подходят?
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осмотр
614 просмотров
Береги кожу смолоду: почему мы боимся идти к косметологам до 30, и чем это чревато.
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губы
387 просмотров
Особенности национальной косметологии. Эстетическая гиперкоррекция.
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01/
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Менделеевская
190 м
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Новослободская
480 м
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Контакты

127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д.25, стр.1, под. D3, 3-й этаж
+7 (495) 150-30-03
+7 (968) 857-43-96
Пн-Сб: 10-21. Вс: 10-19
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